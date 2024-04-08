Süper Kupa maçı dış basında gündemde: Türkiye'de yine rezillik!

A BOLA / PORTEKİZ

"Fenerbahçe 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonunda, ev sahibi takım taraftarlarının yabancı oyuncuların kutlamaları sırasında sahayı işgal ederek rakip oyuncularla fiziksel çatışmaya girdiği olayların ardından, kulüp başkanı bazı sert önlemler alacağı sözünü verdi ve bunu yerine getirdi."