Futbolun 30 milyarlık borcunun 10 milyarı batık

Suların bir türlü durulmadığı Türk futbolunun ekonomik yapısı içler acısı. Normal şartlarda her biri milyar dolarlık marka değerine sahip futbol kulüpleri İngiliz, Fransız, Alman kulüpleri gibi futbolunu güzelleştirip maddi kazanç elde etmek yerine kısır iç çekişmelere girince 30 milyar liralık borçla bile baş edemez hale geldi. Toplam 30 milyar lira, 16,7 milyar lirası 1 yıldan kısa vadeli olan toplam borcun yıllık 4 milyar lirayı (6 aylık 1,8 milyar lira) bulan faaliyet zararı da gözönüne alındığında katlanarak artacağı da görülüyor. Halka açık olan 4 büyük kulübün açıkladıkları son bilanço ve finansal rapordaki rakamlar kulüplerin çarkı durdurup terse çevirmediği müddetçe geleceklerinin çok karanlık olduğunu söylüyor. (Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2024, diğerlerinin 30 Kasım 2023 bilançoları açıklandığı için son açıklanan tablolar dikkate alınmıştır.)

REKLAM YILLIK 4 MİLYAR LİRA FAALİYET ZARARI Rakamlara adım adım bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Önce varlıklarına bakalım. Başta futbolcu lisansları olmak üzere 4 kulübün duran ve dönen varlığı toplam 22 milyar lira. Buna karşılık 29.4 milyar lira borçları bulunuyor. Aslında eğer kulüpler varlıklarını karlı bir şekilde sürdürseler çok da büyük rakam değil. Ancak durum öyle değil. Son finansal raporlarda kulüplerin son 6 ayda (Fenerbahçe 9 ay) futbol ve mağazacılık işinden yani faaliyetlerinden 2 milyar lira zarar ettiği açıklanmış durumda. Yani kulüpler dükkanı açtığında zaten yıllık yaklaşık 4 milyar liralık zararla kapatıyor. Borç da yerinde durmuyor tabi.

22 MİLYAR LİRALIK VARLIK 30 MİLYARLIK BORÇ, 10.4 MİLYARI BANKA BORCU (Milyon TL) GALATASARAY (6 Aylık) FENERBAHÇE (9 aylık) BEŞİKTAŞ (6 aylık) TRABZONSPOR (6 aylık) Toplam Dönen Varlıklar 2.830 5.214 2.815 1.893 12.751 Duran Varlıklar 4.511 2.088 1.112 1.496 9.206 TOPLAM VARLIKLAR 7.340 7.303 3.927 3.388 21.958 Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.428 5.118 3.351 2.914 16.811 Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.425 3.506 3.952 1.880 12.762 Banka borçları 2.528 3.505 3.290 1.071 10.394 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.853 8.624 7.303 4.794 29.574 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -1.512 -1.372 -3.377 -1.405 -7.666 Hasılat 3.088 3.255 1.299 661 8.304 Satışların Maliyeti -2.307 -3.348 -1.358 -1.212 -8.224 FAALİYET KARI/(ZARARI) -13 -816 -349 -948 -2.126 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 219 1.368 74 65 1.727 Finansman Gelirleri 365 581 202 168 1.317 Finansman Giderleri -524 -688 -343 -85 -1.640 DÖNEM NET KARI/(ZARARI) 34 263 -460 -854 -1.016 PİYASA DEĞERİ 7.204 8.497 15.936 3.725 35.362 7 YILDA KENDİNİ İMHA EDECEK TABLO Her ne kadar Bankalar Birliği ile anlaşma yapılıp faiz biraz daha insaflı da olsa kulüplerin 6 ayda (Fenerbahçe 9 ay) toplam 10.4 milyar liralık banka borcuna karşı 1.6 milyar lira da faiz gideri oldu. Yılda yaklaşık 3,1 milyar liralık finansman gideri demek bu. Dile kolay üste ek faaliyet zararı olmasa bile kulüplerin 7 yılda ödeyeceği faiz tutarı 22 milyar liralık tüm varlıklarına eşit. Banka borcu 3.5 milyar lira ile en çok Fenerbahçe'ye ait. Bilançolarda Fenerbahçe'nin 1 milyar 368 milyon liralık Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemi bulunuyor. Bu kazanç Arda Güler ve Atilla Szalai'nin bonservis ücretleri kaynaklı.