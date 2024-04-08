Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı

        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı

        İstanbul Fatih'te ilginç bir olay yaşandı. Kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunu kayda alırken, bazıları da yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında ürken maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'un Fatih ilçesi bugün ilginç bir olaya sahne oldu.

        2

        Balat'ta toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

        3

        Bazı vatandaşlar buraya nereden ve nasıl geldiği belli olmayan maymunu cep telefonuyla kayda alırken, bazıları da yakalamaya çalıştı.

        4

        Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi.

        5

        Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.

        6

        Maymunu gören Şahin Olcay, "Metrodan indikten sonra maymunu gördüm. Maymun sonra kaçmaya başladı. Peşinde gidip sahibi var mı diye baktım ama sahibi yoktu. Ağaca çıkınca insanlar bisküvi verdi, bisküviyi yedikten sonra paketi uzatan vatandaşlara paketi fırlatıp saldırmaya başladı. Kargalar gelip maymuna saldırınca o da kargalara saldırdı. En sonunda da kaçtı" dedi.

        7
        #maymun
        #istanbul fatih
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        "Orman yangınları Karadeniz'de de görülecek!"
        "Orman yangınları Karadeniz'de de görülecek!"
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer