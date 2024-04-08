Süper Kupa maçında Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe maçtan çekildi. 3. dakikada yarıda kalan maçta sarı-kırmızılı futbolcular sevinirken Dries Mertens'in görüntüsü dikkat çekti
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldi.
Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.
Galatasaraylı futbolcular, sarı - lacivertlilerin sahadan ayrılmasının ardından kutlamalara başladı.
MERTENS TAKIMA KATILMADI
Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens ise sevinen takımına katılmadı ve arkalarında bekleyerek izledi.
Dries Mertens'in bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar ve paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.