Sarı lacivertli ekip, başkan Ali Koç ve yöneticilerin de izlediği maçı, 32. dakikada Emirhan Arkutçu, 67’de M. Zeki Dursun, 79’da Yiğit Emir Ekiz ve 90+3’te Efekan Karayazı’nın attığı gollerle 4-1 kazandı. Genç futbolcular daha sonra Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti.