ABD Boeing krizi bitmiyor! Yolcu uçağının motor kapağı düştü
ABD'nin Denver kentinden Houston kentine sefer yapmak üzere kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı düştü. Uçak, Denver'a geri döndü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
ABD'de Denver-Houston seferi yapan yolcu uçağının motor kapağı yerinden çıkarak, kalkış sırasında kanat flapına çarptı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-800" model yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı.
Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi.
AYNI MODEL UÇAĞIN MOTORUNDA YANGIN ÇIKMIŞTI
Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.
FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.