Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu

"GELECEK PLANLARIMIZ VARDI"

Köse ile 6 aydır sevgili olduklarını, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşadıklarını belirten S.K., "Ancak Semih, Urla'da şantiye işi alıp, burada bir ev tuttu. 11 gündür ben de onunla aynı evde kalıyordum. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Olay olmadan önce çok mutluyduk. Güldük, eğlendik, birlikte şarkılar söyledik. Olay günü de çok güzel ve mutlu bir gün geçirmiştik. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti. Sevdiğim insan toprağa girdi " demişti.