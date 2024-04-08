Niğde'de patates deposu göçtü! 2 işçi öldü, 3'ü ağır 4 işçi yaralı!
Niğde'de patates deposunda göçük meydana geldi. İşçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 4 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü. Yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin isimleri belli oldu
Niğde'de, alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.
İŞÇİLER KAÇMAYA ÇALIŞTI
AA'da yer alan habere göre durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu yüksek basınçla dışarı fırladı.
AFAD VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 4 YARALI
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
İHA'da yer alan habere göre feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.