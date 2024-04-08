Niğde'de patates deposu göçtü! 2 işçi öldü, 3'ü ağır 4 işçi yaralı! Niğde'de patates deposunda göçük meydana geldi. İşçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 4 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü. Yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin isimleri belli oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 08.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:12 facebook

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