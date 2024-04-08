Trabzon'da çıkan iş yeri yangını söndürüldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yıldızlı Mahallesi Sera Gölü Caddesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.