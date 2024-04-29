Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

Devlet Bahçeli'nin evindeki görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek. Erdoğan ile Bahçeli en son 15 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşecek. Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde, Cumhurbaşkanı'nın Özel ile görüşmesi ve yeni anayasa çalışmaları ele alınacak. Diğer yandan Cumhur İttifakı'nın yol haritası da değerlendirilecek.