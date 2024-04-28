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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, geriden gelip kazanmanın da son derece önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:15 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:15
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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, geriden gelip kazanmanın da son derece önemli olduğunu söyledi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarsız ikinci maçlarını oynadıklarını belirterek, "Bu şartlarda hele de Trabzon şehrindeki bir yerde taraftarsız oynamak konsantrasyon açısından zorluyor. Taraftarımız, bizim en iyi oyuncumuz. Lütfen bizi bir daha yalnız bırakmasınlar." dedi.

        Oyunla ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, şöyle devam etti:

        "Doğru oyun oynayacaksak, sadık kalacaksak bunu döndürme şansımızın fazla olduğunu düşünüyorduk. Rakibin kritik bir durumu vardı. 1 gol bizi oyuna sokacaktı. Oyun değişikliği doğru cevaplar verdi. Geriden gelip kazanmak son derece önemli. Ocak ayında 9 tane maç oynadık. Sonrasında 26 günde 2 tane müsabaka oynadık. Şimdi de çok maç oynuyoruz. Ritim yakalamak açısından çok sağlıklı bir durum değil. Önümüzdeki sezon umarım bu planlamaya dikkat ederler. Trabzonspor vazgeçmez, inadıyla oynar. Trabzonspor bugün yine vazgeçmediğini göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

        Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının ciddi bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ciddi çalışmalar, mesafeler kat ediyoruz. Denis Draguş önemli bir oyuncu. Bugün de bize karşı ciddi bir performans sergiledi. Onuachu ile de olsun, diğerleriyle de olsun önümüzdeki sezonun planlamasını değerlendiriyoruz. Onuachu'yla konuştuğumu size söylememiş herhalde. Ben de söylemeyeyim aramızda kalsın o zaman. Daha fazla seçeneklerin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız." şeklinde konuştu.

        Gelecek sezonla ilgili çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

        "Herkesin artık bir planı var. Plana karşı plan yapıyorsunuz. Oyun içinde bunlar değişebiliyor, bugün de öyle olduğu gibi. Devre arasındaki hem değişikliği hem diğer durumları, sürenin uzun olduğunu ve çevirebileceğimizi söyledim. Büyük takım, büyük oyuncular bunu gerçekleştirdiler. Doğru tepki verdik. Son aya girerken üçüncülük hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası'nı 9 kere almış Trabzonspor'un müzesine bir kupa daha getirmek için de çalışıyoruz. İniş çıkışlar olmasına rağmen iyi yarışıyoruz. Bazen sonuç alıyoruz bazen alamıyoruz ama oyun olarak gelişiyoruz. Her kulvarda yarışan bir Trabzonspor'u yaratmak için çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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