Berlin'de 7 kişiyle bir odanın içinde kaldığını söyleyen sanatçı; "Türk Danış diye bir yer vardı, oraya gittim. 'Ben müzisyenim, burada müzisyen arkadaşlar var mı?' diye sordum. Bir grup, 'Biz müzisyeniz. Grup kuracağız ama davulcumuz eksik' dediler. Şok oldum. 'Ben de davulcuyum' dedim. Birbirimizi bulduk ve çalışmaya başladık. Basında 'Türk Danış ilk orkestrasını kurdu' diye haberler çıktı. Eskişehir'deki gibi pek çok mekânda sahne almaya başladım" ifadelerini kullandı.