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        Son dakika haberi Göztepe Süper Lig'de!

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe, bitime 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi, 2 sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:30
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        Göztepe Süper Lig'de!
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        Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Göztepe oldu.

        İzmir ekibi, tüm maçların 16.00'da başladığı 32. haftada Gençlerbirliği'ni evinde 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Lundqvist kaydetti. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göz-Göz, bitime 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

        100. YILINDA SÜPER LİG'DE!

        2 sezon önce veda ettiği Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren yeniden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, 2025'teki kuruluşunun 100'üncü yılını Süper Lig takımı olarak geçirecek.

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        ÇORUM KAYBETTİ, SAKARYA KAZANDI!

        Haftaya Göztepe'nin 8 puan arkasında üçüncü sırada giren Çorum FK ise Erzurumspor FK'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 55 puanı bulunan Çorum FK, 4. sıraya gerileyerek play-off finali için büyük fırsat tepti.

        Haftaya 54 puanla 4 . sırada giren Sakaryaspor ise ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen son sıradaki Giresunspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son anlara 2-1 geride giren Sakarya, uzatmalarda bulduğu golle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Puanını 57'ye yükselten Tuncay Şanlı'nın öğrencileri 3. sıraya tırmandı ve kalan 2 maç öncesi play-off finali için büyük avantaj yakaladı.

        1. LİG'DE ALINAN DİĞER SONUÇLAR İSE ŞÖYLE:

        Tuzlaspor-Bodrumspor: 0-0

        Adanaspor-Manisa FK: 1-1

        Boluspor-Altay: 3-1

        Kocaelispor-Bandırmaspor: 3-1

        Keçiörengücü-Ümraniyespor: 4-2

        Şanlıurfaspor-Eyüpspor: 1-3

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