Yazarlar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki performansını değerlendirdi

ALİ GÜLTİKEN: İkili mücadeleleri kazanan, ayakta kalan, topa her daim sahip olan F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı bu kadar ezmesi, Beşiktaş açısından çok kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye karşı eksik kaldığı bir çok maç var. Bunlarda kazandıkları da oldu kaybettikleri de. Ama oyun olarak hiç bu kadar kötüsü olmadı. Maçın ilk yarı istatistiğinde kafa toplarının %100'ünü F.Bahçe'nin kazandığı bir derbi ben hiç hatırlamıyorum. Beşiktaş'ta takıma katkı yapması için devre arası transfer edilen Worrall, Musrati ve Muçi gibi oyuncular da üst seviye bir maç için sınıfta kaldılar.