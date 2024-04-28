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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Gaziantep FK'yı 51 ile 68. dakikalar arasında bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti. Müthiş bir geri dönüşe imza atan bordo-mavililerde hat-trick yapan Onuachu maça damgasını vururken, diğer gol ise Bardhi'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:18
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        Trabzon'dan müthiş dönüş!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazandı.

        Konuk ekip Gaziantep FK, mücadelenin ilk yarısını 12'de Deian Sorescu ve 21'de Denis Draguş'un golleriyle 2-0 önde tamamladı.

        İkinci devreye muhteşem bir giriş yapan Trabzonspor, 51, 66 ve 68'de Paul Onuachu ile 65'te Enis Bardhi'nin golleriyle 4-2'lik üstünlüğü yakalayıp üç puanı kaptı.

        Evinde 2 maç sonra kazanan Karadeniz ekibi, puanını 58'e yükseltip üçüncü sıradaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

        Deplasmanlarda üst üste 4. kez mağlup olan 16. sıradaki Gaziantep ise 34 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

        12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

        21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

        24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

        27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.

        30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

        51. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın pasında, yakın mesafeden Onuachu, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2

        65. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Onuachu'nun pasında, ceza yayı üzerinden Bardhi'nin yerden sert şutunda, top kaleci Nita'nın sağından filelere gitti: 2-2

        66. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Visca'nın sağdan yerden pasında, kaleci Nita'dan sıyrılan Onuachu, topu filelere gönderdi: 3-2

        68. dakikada Trabzonspor, dördüncü golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Onuachu, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşçıoğlu, İbrahim Bozbey

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir (Dk. 46 Umut Güneş), Bardhi, Visca (Dk. 74 Orsic), Fountas (Dk. 46 Trezeguet), Pepe (Dk. 74 Fernandez), Onuachu (Dk. 80 Enis Destan)

        Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Gradel), Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 75 Ogün Özçiçek), N'Koulou (Dk. 75 Figueredo), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ömürcan Artan), Sorescu, Draguş (Dk. 90+3 Badji)

        Goller: Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş (Gaziantep FK), Dk. 51, 66 ve 68 Onuachu, Dk. 65 Bardi (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Maxim, Dk. 84 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 53 Onuachu, Dk. 60 Bardhi (Trabzonspor)

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