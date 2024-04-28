Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten dış kaynak açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına BloombergHT'nin haberini alıntılayarak yanıt verdi.

X hesabından "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayarak açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" ifadelerini kullandı.

"Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" diyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: