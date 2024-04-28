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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten dış kaynak açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten dış kaynak açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediğine yönelik iddialara sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:28
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        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına BloombergHT'nin haberini alıntılayarak yanıt verdi.

        X hesabından "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayarak açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" ifadelerini kullandı.

        "Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" diyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

        "2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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