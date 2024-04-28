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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Demokratik birikimimiz yeni anayasanın en sağlam temeli olacaktır

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Uçum, "Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, yüzde 50+1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın kaidesi yani en sağlam temeli olacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:50
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, sosyal medya hesabından 'Yeni Anayasa' başlıklı bir yazı yayımladı.

        Uçum, Türkiye'nin olağan gündemi 'Yeni Anayasa' tartışmasının yine öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye'nin; subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek. Elbette yeni bir anayasa hedeflense de sıfırdan, sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor."

        CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ AÇIKLAMASI

        "Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk'ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmi dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı al bayrak, milli marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (Yani ilk 3 madde) milletimizin vazgeçilmezidir. Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, yüzde 50+1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın kaidesi yani en sağlam temeli olacaktır."

        Uçum ayrıca, yeni anayasanın ana ilkelerinin; sivil, kuşatıcı, özgürlükçü, koruyucu, sosyal, gelişkin demokrasiye imkan veren milli bir anayasa olabileceğini belirtti.

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