Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde yaşıyor?

6. LONDRA - İNGİLTERE

Toplam milyarder sayısı: 62 | Toplam net değer: 326 milyar dolar | En zengin sakin: Len Blavatnik (32,1 milyar dolar)

Her yıl bir sıra gerileyen Londra'da geçen yıldan bu yana yeni bir zengin dahil olmadı ancak bölge en ikonik sakinlerinden birini kaybetti: Mohamed Al Fayed. Londra'daki Harrod's mağazasının bir zamanlar sahibi olması ve 1997'de Prenses Diana ile birlikte bir araba kazasında ölen Dodi Fayed'in babası olmasıyla da tanınan Al Fayed Ağustos ayında 94 yaşında hayatını kaybetmişti.