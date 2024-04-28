Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde yaşıyor?
Forbes, dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan şehirleri açıkladı. Listede ilk 10'da yer alan şehirler dünyadaki milyarderlerin neredeyse dörtte birine ev sahipliği yapıyor.
Forbes'un Milyarderler Listesi'ne göre, toplam değeri 3 trilyon dolar olan milyarderlerin neredeyse dörtte biri, yalnızca altı ülkedeki on şehirden birinde yaşıyor.
Forbes, 2024 sıralamasındaki 2781 milyarderden 59'unun asıl ikametgahını belirleyemediğini belirtse de işte en çok milyardere sahip 10 şehir:
10. SAN FRANCISCO - ABD
Toplam milyarder sayısı: 50 | Toplam net değer: 185 milyar dolar | En zengin sakin: Dustin Moskovitz (18,3 milyar dolar)
San Francisco'nun en zengin sakini Facebook ve Asana'nın kurucu ortağı Dustin Moskovitz (18,3 milyar dolar), Stanford Profesörü David Cheriton (12,6 milyar dolar) listeye OpenAI şefi ve teknoloji yatırımcısı Sam Altman (1 milyar dolar) gibi 6 kişi de dahil oldu.
9. SİNGAPUR
Toplam milyarder sayısı: 52 | Toplam net değer: 156 milyar dolar | En zengin sakin: Eduardo Saverin (28 milyar dolar)
Singapur, ultra zenginlerin en popüler tercihlerinden biri olma yolunda yükselişini sürdürüyor. Singapur geçen yıl listede 9. sırada yer aldığından bu yana net 6 milyarder daha kazanarak yükseldi. Singapur, Facebook'un kurucu ortaklarından biri olan Eduardo Saverin'i de (28 milyar dolar) ağırlıyor.
8. LOS ANGELES - ABD
Toplam milyarder sayısı: 53 | Toplam net değer: 222 milyar dolar | En zengin sakin: John Tu (13,6 milyar dolar)
John Tu bölgenin en zengini olurken, listede NBA yıldızı LeBron James (1,2 milyar dolar), reality show yıldızı Kim Kardashian (1,7 milyar dolar) ve şarkıcı Rihanna (1,4 milyar dolar) yer alıyor.
7. ŞANGHAY - ÇİN
Toplam milyarderler: 54 | Toplam net değer: 167 milyar dolar | En zengin sakin: Colin Huang (38,9 milyar dolar)
Bu yıl ilk 10'da en fazla milyarderi kaybeden yer olan Şanghay, 65 milyarderden 54'e geriledi. Yine de Şangay, e-ticaret devi PPD Holdings'in kurucusu olan Colin Huang'ın (38,9 milyar dolar) da yer aldığı bir şehir olarak ilk 10'da yer almaya devam ediyor.
6. LONDRA - İNGİLTERE
Toplam milyarder sayısı: 62 | Toplam net değer: 326 milyar dolar | En zengin sakin: Len Blavatnik (32,1 milyar dolar)
Her yıl bir sıra gerileyen Londra'da geçen yıldan bu yana yeni bir zengin dahil olmadı ancak bölge en ikonik sakinlerinden birini kaybetti: Mohamed Al Fayed. Londra'daki Harrod's mağazasının bir zamanlar sahibi olması ve 1997'de Prenses Diana ile birlikte bir araba kazasında ölen Dodi Fayed'in babası olmasıyla da tanınan Al Fayed Ağustos ayında 94 yaşında hayatını kaybetmişti.
5. PEKİN - ÇİN
Toplam milyarder sayısı: 63 | Toplam net değer: 211 milyar dolar | En zengin sakin: Zhang Yiming (43,4 milyar dolar)
Çin'in başkenti, 2021'de listenin zirvesinde kaldığı süreden bu yana 32 milyarder kaybetti. Tüm bunlara rağmen, bu yıl Pekin'de iki yeni oyuncu ortaya çıktı: AI yazılım şirketi 4Paradigm'in kurucusu ve CEO'su Dai Wenyuan (1,6 milyar dolar) ve merkezi Pekin'de bulunan elektrikli araç üreticisi Li Auto'nun yöneticisi Zheng Fan (1,5 milyar dolar).
4. MUMBAİ (Önceki Adıyla Bombay) - HİNDİSTAN
Toplam milyarder sayısı: 69 | Toplam net değer: 379 milyar dolar | En zengin sakin: Mukesh Ambani (116 milyar dolar)
Üç sıra yükselerek 4. sıraya yerleşen Mumbai'nin en zengin vatandaşları yalnızca toplam 100 milyar dolar kazanmakla kalmadı, aynı zamanda listeye 11 milyarderi de kabul etti. Şehir, Asya'nın en zengin kişisi Mukesh Ambani'ye (116 milyar dolar) ev sahipliği yapıyor.
2. HONG KONG
Toplam milyarder sayısı: 74 | Toplam net değer: 326 milyar dolar | En zengin sakin: Li Ka-shing (37,3 milyar dolar)
Hong Kong bu yıl Moskova ile berabere kaldı ve ikinci sırada yer aldı. Bölge sakinleri arasında, Tether ve Bitfinex kripto şirketlerinin kurucu ortağı ve CEO'su Jean-Louis van der Velde (3,9 milyar dolar) ve Solina Chau (3,1 milyar dolar) dahil olmak üzere 8 yeni kişi yer alıyor.
2. MOSKOVA - RUSYA
Toplam milyarder sayısı: 74 | Toplam net değer: 378 milyar dolar | En zengin sakin: Vagit Alekperov (28,6 milyar dolar)
Hong Kong ile berabere olan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı devam ederken, Moskova'daki ultra zenginler toplamda 50 milyar dolar daha kazandı ve ülkenin başkentini listede 6. sıradan 2. sıraya taşıdı.
1. NEW YORK - ABD
Toplam milyarder sayısı: 110 | Toplam net değer: 694 milyar dolar | En zengin sakin: Michael Bloomberg (106 milyar dolar)
Geçen yıla göre 9 milyarderi daha listeye katan New York toplamda 110 milyarderle 'milyarder başkenti' statüsünü koruyor. Şehrin en zengin iki sakini, milyarder servetinin dörtte birini oluşturuyor: medya patronu ve eski belediye başkanı Michael Bloomberg (tahmini net servet: 106 milyar dolar) ve Koch Industries'in varisi Julia Koch (64,3 milyar dolar).