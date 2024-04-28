Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, böyle bir zamanda bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, "Biraz kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı." dedi.

Sorumluğu üzerine aldığını ve üzgün ifade eden İnan, şunları kaydetti: