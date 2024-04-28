Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ilk bölümü yarın yayınlanacak yazı dizisiyle sosyal güvenlik alanında merak edilenleri aktaracak
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç son dönemde sosyal güvenlik alanında merak edilenleri bir yazı dizisiyle kaleme alıyor.
Yarın başlayacak yazı dizisinde şu konulara yer verilecek:
-EYT’nin ilk yılında sosyal güvenlikte neler oldu?
-EYT sonrası emeklilikte yaş farkı nasıl açıldı?
-Türkiye’de de konuşulmaya başlanan otomatik ayarlama mekanizması nedir?
-Sosyal güvenlikte yeni trendler nelerdir?
-OECD ülkeleri emeklilerini enflasyona karşı koruyabildi mi?
-Nüfusu artırmak için emeklilere yönelik ne tür teşvikler uygulanıyor?
-Hangi ülke üç çocuğu olan emekliye yüzde 10 ilave maaş veriyor?
-Çalışan çocuğun prime esas kazancından ebeveyn maaşı...