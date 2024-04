Murat Cemcir: Bu korkuyla yüzleşmem lâzımdı

5 yıl içinde yardımcı oyunculuktan başrole çıkmasının yanı sıra, hali hazırda Türk sinemasının en çok izlenen 20 filmi arasında 3'ünde yer aldı. O filmlerden birinin aynı zamanda yapımcısı olarak bir başarı hikâyesine imza attı.

Murat Cemcir...

Yaşadığı 3 büyük felaket, hayatında değişimlere neden oldu.

"Bulunduğu kıyılardan ayrılmaya korkanlar, okyanusun ötesindeki kutsal toprakları keşfedemezler" felsefesinden yola çıkarak, R. W. Emerson'un; "Nasıl'ı bilenin daima bir işi olur. Niçin'i bilen, daima kendi işinin patronu olur" sözünde olduğu gibi, 'Nasıl'ın yanına 'Niçin'i de ekleyerek 2016'da TR 40 33 Productions’u kurdu.

"BU KORKUYLA YÜZLEŞMEM LÂZIMDI"

• Neden korkuyordun?

O dönemki beklentilerle şimdikiler aynı değil... O dönem daha gençsin, gelecekten hiçbir kaygın ve korkun yok, bir kariyer yok ve her şeyi heyecanla yapıyorsun. İki kalas, bir heves. Her şeyi, hata yapma özgürlüğüne sahip olduğunu bilerek yapıyorsun. Kaybetme korkun yok. Onu fark ettim. "Korkumun sebebi acaba bu mu, bundan mı korkuyorum?" diye düşünmeye başladım. Çünkü şöyle şeyler olmaya başladı; ödül törenlerine gidiyoruz, ödül alıyoruz, ödül veriyoruz. Bir şekilde sahneye çıkıyoruz, titriyorum, heyecanlanıyorum, soğuk terler döküyorum. "Benim bu korkuyla acilen yüzleşmem lâzım" dedim. Bu böyle olmazdı... Bununla yüzleşeceğin en güzel yer de tiyatro sahnesi. Evvelden de bildiğim bir şeydi, "Şu anki bilgimle tiyatro görgümü birleştirebilir miyim?" diye öyle başladım. Bir de "Bu gözle, bu olgunlukla, bu tecrübeyle tiyatro yapmak nasıl gelir?" diye görmek istedim. Aslında bodoslama daldığım bir şey değil, bayağı bir düşündüm. Beceremediğin şey tehlikeli oluyor. Filmde şöyle bir şey var; yazıyorsun, çekiliyor, kurgusu var, orada bir disiplin var. Tiyatroda öyle bir şey yok. Sahnedesin ve seyirci de orada. Prova yapıyorsun ama olanı ya da olmayanı seyirci o an görüyor, o an reaksiyon gösteriyor. Alkışlamıyor, alkışlıyor, gülüyor, gülmüyor, heyecanlanıyor, heyecanlanmıyor, bir şeyler oluyor... Onu yönetme kapasitesinin bende olup olmadığını görmek istedim.