Milli Boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu! Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu 52 kilo finalinde Rus rakibi Anastasia Kool'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Çakıroğlu'ndan birkaç saat sonra farklı bir siklette maça çıkan Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli de Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı

Habertürk Giriş: 27.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:18 facebook

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