Fakülte öğrencisiyken bir dönem, Feriköy Öğrenci Yurdu'nda kalmıştım.

Dormen Tiyatrosu ile öğrenci yurdu arasındaki mesafe 50 adım.

O gün 'Şahane Züğürtler' sahneleniyordu.

Tiyatronun önünden geçerken oyunun afişlerine bakıyordum.

Haldun Dormen meğer arkamdaymış.

- Bu oyunu hiç seyrettin mi?

- Hayır.

- O zaman akşam gel izle.

Sonra beni içeri davet etti, çay ısmarladıktan sonra 'Şahane Züğürtler'e bir bilet verdi ve şöyle dedi; "Her oyunu izlemeye geliyorsun. Geldiğinde beni bul."

Gerek öğrenciyken gerekse gazeteci olduktan sonra gittiğim Dormen Tiyatrosu'nda Haldun Dormen'in işine olan sevgisi ve saygısının ne büyük ölçüde olduğunu görmek heyecan vericiydi.

Ekonomik sıkıntılarla uğraştığını görmekse bir o kadar üzücü...