Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.915,62 %2,05
        DOLAR 32,5090 %-0,09
        EURO 34,7760 %-0,56
        GRAM ALTIN 2.438,67 %0,10
        FAİZ 44,70 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 28,42 %-0,91
        BITCOIN 62.825,00 %-1,74
        GBP/TRY 40,6481 %-0,40
        EUR/USD 1,0693 %-0,34
        BRENT 89,50 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 3.987,23 %0,10
        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar 14:15'te yayında - Otomobil Haberleri

        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar 14:15'te yayında

        Otomobil ve teknolojiyi buluşturan program OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu haftaki bölümünde, Türkiye'ye yeni giriş yapan bir SUV model hakkında merak edilen sorular yanıt bulacak. Ayrıca, elektrikle çalışan motosiklet de tüm yönleri ile ele alınacak. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunduğu OtoTekno Pazar 14:15'te Habertürk TV'de...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk TV'nin otomobil ve teknoloji odaklı yeni programı OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geliyor.

        Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunduğu programın bu haftaki bölümünde, iki isim son dönemin yükselen trendi olan SUV bir otomobili tüm yönleri ile inceliyor.

        OtoTekno'nun yeni bölümünde, izleyenlere yüzde yüz elektrikle çalışan bir motosiklet modeli de anlatılacak.

        Mobilite dünyasından öne çıkan gelişmelerin de aktarıldığı OtoTekno Pazar 14:15'te Habertürk TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar