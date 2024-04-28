Katil karısı çıktı! Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı

Evde işlenen cinayetlerin, birçoğunda katil zanlısının düşündüğü ilk iş cesetten kurtulmak oluyor. Eğer bu cinayet, katilin evinde işleniyorsa bu son kaçınılmazdır. Cinayet ister planlı, ister plansız gerçekleşsin, katilin o anki amacı cesedi ortadan yok etmek ve geriye iz bırakmamak olacaktır. Bu tür cinayetlerin çoğunda ortaya çıkan istatistikler, katil ile maktul arasında ya akrabalık ya da bir tanıdık ilişkisi olduğunu gösteriyor. Kimi parçalanarak, kimi ise çeşitli eşyalara sarılarak dışarıya bırakılan cansız bedenlerin kimlik bilgileri de olay yerinde olmuyor.

Cesedin kimliğinin tespit edilememesi durumunda, katiline de ulaşmak da bir o kadar zorlaşıyor. Katil zanlısı, geriye iz bırakmamak için ne kadar çabalasa da, bulunacak bir parça bez bile izleri katile götürebilir. Eğer cinayet aile içinde işlenmişse, bu Gayrettepe’nin Sherlock Holmes’ları için çözülmeyecek bir vaka olmaz. Kurbanın kimliği tespit edildikten sonra, Hollywood’un dedektif filmlerini aratmayan çalışmalarla izler katile gider. İşte o polisiye filmleri aratmayan bu olaylardan biri 1997’de İstanbul’da yaşandı.

O dönem Cinayet Masasının A Bölgesi amiri olan emniyet müdürü Mesut Gezer şimdi polis başmüfettişi olarak görev yapıyor REKLAM YENİKAPI’DA CESET İHBARI Tarih yaprakları kasım ayını gösteriyordu. Serin bir İstanbul gününde, haber merkezi Aksaray Polis Karakolu’nda görevli ekibi anons ederek, Yenikapı’da bir cesedin bulunduğunu söyledi. Olay yerine giden resmi ekipler, yorgana sarılı üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar doğruydu. Artık bu olay, İstanbul’un amansız birimi, cinayet masasını ilgilendirecekti. CİNAYET MASASI DEVREYE GİRDİ Kısa bir süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu kanalda, sıcak telsiz haberleşmesine başlandı. Haber merkezi bilgiyi şube müdürüne aktarırken, diğer yandan 45-46 kodlu ekibi anons ederek hızla olay yerine gidilmesini istiyordu. 45-46 kodlu ekip Mehmet Kuşoğlu ve ekibinden oluşan cinayet masasının tecrübeli dedektifleriydi. 3 kişilik ekip hızla olay yerine gitti. O dönem cinayetin A bölge amiri ise Başkomiser Mesut Gezer’di.

Emekli cinayet uzmanı Mehmet Kuşoğlu AĞZINA BEZ KONULMUŞ Olay yerine giden cinayet masası cesedi incelemeye başladı. O dönem olaya bakan emekli cinayet uzmanı Mehmet Kuşoğlu, o günü şöyle anlattı: “Olay yerine gittiğimizde, tabi cesede dokunmadan incelememizi yapıyoruz. Olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Onlar da çalışmalarını yapıyordu. Yorgana sarılmış bir erkek cesediydi. Üzerinde sadece iç çamaşırı vardı. Bıçakla öldürülmüştü. Üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi yoktu. Cesedi görür görmez, bu kişinin bir evde öldürüldüğünü anladık. Ağzına da bir bez parçası tıkamışlardı.” REKLAM OLAY YERİNDE BULUNAN İZLER Bir evde öldürülen kişinin buraya atıldığını söyleyen Kuşoğlu, şöyle devam etti: “Bu kişi öldürüldükten sonra evdekiler yorgana sarıp getirip buraya atmışlar. İz bırakmamak için de üzerindeki tüm kıyafetleri ya alınmış ya çıplakken öldürülmüştü. Kimlik olmaması, katilin maktulün yakın çevresinden olduğunu gösteriyordu. Ama olay yerine baktığımızda, katil iz bırakmamak için çaba sarf ederken aslında geriye iz bırakmıştı. Yorgan ve maktulün ağzındaki bez çök önemliydi.”