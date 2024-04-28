Meteoroloji'den 3 uyarı birden!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul Yağmurlu 18° Ankara Sağanak Yağış 22° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 28° Trabzon Bulutlu 19° Bursa Yağmurlu 16° Adana Bulutlu 30° Diyarbakır Kısmen Güneşli 32° Gaziantep Parçalı bulutlu 31° Ağrı Güneşli 26° Ayrıca rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli olunması istendi.