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        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!

        Meteoroloji'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların iki bölgede şiddetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan Marmara ve Ege'de rüzgarın, güney bölgelerde de çöl tozunun etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 09:43 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:43
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        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

        Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Sağanak Yağış 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Bulutlu 19°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Bulutlu 30°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 32°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 31°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Ayrıca rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli olunması istendi.

        TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR

        Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Fotoğraf: AA

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