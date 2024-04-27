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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci kaydederken, siyah-beyazlıların tek sayısı Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş, Al Musrati'nin 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:20
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        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

        Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 30. dakikada eski Beşiktaşlı Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

        Siyah-beyazlıların tek sayısı 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

        BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!

        Beşiktaş'ta Al Musrati, 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Libyalı futbolcu Fred'e arkadan yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart görürken, VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan yıldız futbolcuya kırmızı kartını çıkardı.

        YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇA ÇIKTI

        Ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 89'a yükseltip lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takibini sürdürdü.

        Ligde üç maç sonra mağlup olan ve üçüncülük yarışında ağır yara alan Beşiktaş ise 51 puanla 5. sıraya geriledi.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

        10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

        21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

        30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

        48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

        69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

        82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

        Stat: Ülker

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 19 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 19 Krunic), İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski (Dk. 88 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 74 Dzeko)

        Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi (Dk. 62 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 46 Ghezzal), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Cenk Tosun)

        Goller: Dk. 30 Batshuayi, Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 82 Cenk Tosun (Beşiktaş)

        Kırmızı kart: Dk. 25 Al Musrati (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Necip Uysal, Dk. 56 Ghezzal, Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 77 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

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