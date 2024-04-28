Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok

"SADECE NEFES ALIYORUZ"

Veli Eren'in kaybolmasından sonra hayatlarının alt üst olduğunu da anlatan Atay, eşinin kullandığı ilaçlardan dolayı sürekli uyuduğunu ve iş hayatından uzaklaştığını kaydetti. Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne gündüzümüz var, ne gecemiz. Evimizin balkonuna çıkıp, sabaha kadar yıldızlarla konuşmaya başladım. Kesinlikle oğlumuzu bulacağız diye düşünüyorum. Ya kendisi bir şekilde bize ulaşacak ya da biz onu bulacağız. Neden böyle olduğunu bilmiyoruz ama yüce Allah, bizi bir sınavdan geçiriyor. Eşim de şu an burada olmak isterdi ama kendisi Ege Üniversitesi'nde devamlı tedavi görüyor. İlaçların dozunu artırıyorlar, içtiği ilaçlardan dolayı sürekli uyuyor, kalkamıyor. İçtiğimiz suyun bile tadını alamıyoruz. Sadece nefes alıyoruz. Binlerce insan, bizim için dua ediyor, bu bizi ayakta tutuyor."