Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.