Fenerbahçe 4,5 yıllık hasreti bitirdi!
Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılar karşısında 4,5 yıl sonra ilki yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.
Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, 34. haftada da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak, siyah-beyazlılar ise evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak.
Trendyol Süper Lig’de sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.
Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.