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        Fenerbahçe 4,5 yıllık hasreti bitirdi!

        Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılar karşısında 4,5 yıl sonra ilki yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 27.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:34
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.

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        Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

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        Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, 34. haftada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

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        Fenerbahçe bu sonuçla puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.

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        Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak, siyah-beyazlılar ise evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak.

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        Trendyol Süper Lig’de sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.

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        Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

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        Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

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        Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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