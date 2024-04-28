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        Haberler Spor 2018 Dünya Kupası 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Frank van den Broek kazandı - 2018 Dünya Kupası Haberleri

        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek

        59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı. TUR'un İstanbul'daki final etabı hava şartları nedeniyle nötralize oldu. Yarış yapılmayan etapta, sporcular parkur boyunca doğal tur attılar. Yarışın Genel Ferdi Şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:11
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        2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 8. etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları sebebiyle nötralize edildi. 7. etap sonunda genel klasman lideri olan Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, turu kazanan bisikletçi oldu.

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        Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi, etabın nötralize edilmesine karar verdi. Nötralize olarak başlayan yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

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        Bisikletçiler liderlerin ardında planlanan güzergahta Caddebostan sahilinde 5 tur yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamladı.

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        Son turun nötralize edilmesiyle, 7. etap sonunda genel klasman lideri durumundaki Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazandı.

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        Hollandalı sporcu Frank van den Broek, 25 saat 53 dakika 9 saniyelik derecesiyle "turkuaz mayo"nun sahibi oldu. Terengganu ekibinden Eritreli bisikletçi Merhawi Kudus genel klasmanı ikinci sırada tamamlarken, Polti Kometa takımından Büyük Britanyalı sporcu Paul Double da turun üçüncüsü oldu.

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        Öte yandan yarışın nötralize olması sebebiyle, bu etabın para ödülünün bir hayır kurumuna bağışlanacağı açıklandı.

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        MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, genel klasmanı lider tamamlayarak "turkuaz mayo"nun sahibi oldu.

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        Dsm-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı Tobias Andresen, sprint klasmanını lider olarak tamamladı. Andresen, bu sonuçla sprint klasmanını kazanan isme verilen "yeşil mayo"nun da sahibi oldu.

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        Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn; tırmanış klasmanını lider bitirdiği için "kırmızı mayo"nun, Türkiye güzellikleri klasmanını da birinci sırada tamamladığı için "beyaz mayo"nun sahibi oldu.

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        Q36.5 Pro Cycling Team, takımlar genel klasmanını ilk sırada tamamladı.

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        TÜRK SPORCULAR NE YAPTI?

        Türk sporculardan Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Burak Abay genel klasmanda 24. sırada turu tamamladı. Spor Toto takımından Serdar Anıl Depe de 30. sırada yer aldı. Beykoz Belediyesi sporcusu Samet Bulut da iki gün boyunca dağların kralı mayosunu giydi. Beykoz Belediyesi aynı zamanda 19. sırada yer alarak takım klasmanında en önde takım olarak turu tamamladı.

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        2022 yılında gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı da nötralize edilmişti.

        Taksim Meydanı'ndan başlayan yarışta, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25. kilometrede kaza yaşanmasının ardından takım koordinatörleri ve sporcuların isteğiyle bu karar alınmıştı.

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