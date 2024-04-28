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        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

        Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:34
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        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
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        Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

        Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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