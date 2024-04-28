TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek

TBMM Genel Kurulu'nun bu haftaki mesaisi yoğun geçecek.

Haftalık çalışmasına 30 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

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Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

KOMİSYON GÜNDEMİ

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının yetkilileri komisyona bilgi verecek.

GRUP TOPLANTILARI

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.