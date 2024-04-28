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        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü

        Antalya'da trafikte çıkan tartışmada 45 yaşındaki Önder Çakır, kızı ve eşinin gözleri önünde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Çakır'ın ağabeyi "Kardeşim, kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor." diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:46
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        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde trafikte çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti.

        Olay saat 02.00 sıralarında ilçenin Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Önder Çakır ile Neşet Güçlü, trafikte tartıştı. İki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek, tartışmayı sürdürdü.

        BIÇAKLADI VE KAÇTI

        Bir süre sonra Neşet Güçlü, yanında taşıdığı bıçakla Önder Çakır'ı kalbinden bıçaklayarak kullandığı otobüsle olay yerinden kaçtı.

        Araçta 8 yaşındaki kızı ile bulunan Önder Çakır'ın eşinin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

        Özel bir hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kullandığı otobüsle kaçan servis şoförü Neşet Güçlü'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, Güçlü'yü yakalayıp, gözaltına alındı.

        "NE VURMA VAR NE BİR ŞEY"

        Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır, sabah saatlerinde morga geldi. İşlemleri tamamlanan cenazenin, Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Öner Çakır, "Kardeşim, akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi.

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        #trafik
        #cinayet
        #Antalya Kepez
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