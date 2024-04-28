Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde trafikte çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti.

Olay saat 02.00 sıralarında ilçenin Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Önder Çakır ile Neşet Güçlü, trafikte tartıştı. İki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek, tartışmayı sürdürdü.

"NE VURMA VAR NE BİR ŞEY"

Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır, sabah saatlerinde morga geldi. İşlemleri tamamlanan cenazenin, Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öner Çakır, "Kardeşim, akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi.