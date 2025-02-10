Türkiye’de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bugün ülke genelinde, kıyı Ege hariç hava bulutlu ve yer yer yağışlı. Bu yağışlar İstanbul ve Körfez çevresinde yağmur olarak yere iniyor.

İstanbul’da havanın gece soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar görebileceğiz. Bu gece tahminen 23.00’ten sonra şehirde kar atıştıracak. Çarşamba sabah ve öğle saatleri ise İstanbul’da örtü yapma potansiyeli olan, bugünlerin zayıf yağışlarından daha kuvvetli kar yağışı görebiliriz.

Şimdiki tahmine göre yine şehrin Anadolu yakası ve kuzey ilçeleri daha fazla kar görebilir, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy kıyılarında ise henüz örtü yapabilecek kuvvette bir yağış görünmüyor.

Fotoğraf: DHA

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Fakat bu kez İstanbul’a 5-6 Şubat’ta yağdığından daha fazla yağabilir, sorun şu ki İstanbul’da her semt yine beyazlayamıyor, yağan kar miktarı bu kez daha fazla olsa bile büyük kısmı binalar ve yollardan oluşan şehirde, örtü tutmuyor. Ayrıca kar miktarı da o kadar fazla değil, 2022 Mart’ı ya da 2017 Ocak’ı gibi çok güçlü soğuk sistemler gelmedikçe, bizler İstanbul’da ancak kısmi kar yağışları, lokal beyazlamış semtler görebiliriz.

Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz rüzgarı kuzey yönlerden alıyor. Salı ve çarşamba günleri Batı Karadeniz deniz açıklarında yukarı seviyede hava karışıyor. Meteorolojik olarak Marmara’nın kuzey kıyılarına sürekli su buharı taşıyan bir üst seviye alçağı oluşabilir. Yağışın aralıklı ama uzun sürmesini sağlayacak bu mekanizma ile, su havzalarını verimli şekilde besleyen kış tipi yağışlar kaydedebiliriz. Baraj seviyelerinde artış ve dere/akarsu debilerinde, kurumaya yüz tutmuş su birikintilerinde, sazlık, göl gibi yerlerde iyileşme bekliyoruz. Yağış tahminleri 25 ila 50 mm arasında değişiyor (1 metrekare alana 25 ila 50 mm).

Fotoğraf: DHA

Ankara’da salı öğle saatleri ve çarşamba sabahı biraz kar atıştırabilir. Doğu ve kuzeydoğu yönünde şehrin daha çok kar almasını bekliyoruz. Fakat Çankaya, Kızılay gibi merkezi yerlerde kar örtüsü yapabilecek bir kuvvette yağış yine beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları Ankara’da gündüz -3°C, gece -6°C civarında seyrediyor.

İzmir’de hafta çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçecek, gündüz hissedilen sıcaklık 5°C civarında. Bu soğuk rüzgarlar ile bazı semtlerde 0°C’ye yakın hissediliyor. İzmir’in bu soğuk havası cuma gününe doğru bulutların artması ve havayı yumuşatan yağmurun gelmesiyle değişebilir. Cuma ve cumartesi şimdiki tahmine göre kıyı Ege’de yağmur ihtimali var. Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara’nın doğu ilçeleri 11-12 Şubat’ta beyazlayacak fakat Ankara’da yine kuvvetli yağmıyor. Doğuya doğru ise kar kalınlıkları yükseliyor. Bu yeni yağışlar Sivas-Muş-Diyarbakır tarafında geniş alanlara beyaz örtü bırakır, şehirler arası yollarda özellikle 13-14 Şubat tarihleri kar nedeniyle ulaşım aksayabilir. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da beklenen bu kar yağışları aralıklı sürdüğü için hava kısmen açıyor, bulutsuz gökyüzünde gece -10°C’ye ve altına düşen sıcaklıklar kuvvetli buzlanmaya yol açıyor. Anadolu’da sabahları kaldırımda yürürken de çok dikkatli olmakta yarar var. Kayma ve düşme neticesinde yaralanmalar artabilir. Orta vadeli tahminlerde Türkiye’nin kar dosyası henüz kapanmadı, hatta yeni açılıyor görüntüsü var. Batı kıyıları için şubat ayının 3. haftasını (16-24 Şubat) yakından takip ediyoruz. İtalya-Yunanistan-Türkiye rotası ile gelmesi muhtemel güçlü bir alçak basınç, denizler üstündeki yolculuğu ile bol su buharı taşıyacak görünüyor. Bu sırada Norveç civarındaki güçlü yüksek basınç, oradan yaptığı blokaj ile Rusya üstünden güneye inmek isteyen soğuk, rota olarak Türkiye’yi seçebilir. Bu tahminler gerçekleşir ve basınç dizilimleri şu anki gibi kalırsa, şubat ayının ikinci yarısı Marmara’da bu kez yoğun kar görebiliriz. Ayrıca Batı Karadeniz ve İç Anadolu benzer şekilde kuvvetli kar yağışlarını Şubat ayı bitmeden görebilir. Tüm bu olasılıkları yakından takip ediyoruz, kar her şehre aranan miktarda yağmasa bile epey soğuk geçecek, kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir