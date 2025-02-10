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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!

        Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:01
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        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
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        Beşiktaş, CD La Equidad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki Elan Ricardo'nun transferi için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

        ELAN RICARDO KİMDİR?

        20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

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