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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı! | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 10.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:52
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        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
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        Ankara’da kritik 3’lü zirve Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 2,5 saat sürdü. Gündem ise ilan edilen ön seçim kararıydı.

        CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

        "ÖN SEÇİME KATILMAYACAĞIM"

        Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu’na iletti. “Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını” bildirdi.

        Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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        Yavaş “Ancak bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı.” endişesini de dile getirdi. Ayrıca ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın da sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğine işaret ederek gerekçelerini anlattı.

        "BİZİM GÜNDEMİMİZ AÇLIK VE YOKSULLUK OLMALI"

        Yavaş görüşmede; yazar Ali Taş’ın 9 Şubat’ta yayımlanan “Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği” yazısını okudu. Adayın belirlenme sürecinin erken olduğunun bir kez daha altını çizen Yavaş, gündemin ön seçim tartışmalarıyla meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Yavaş, “Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan iktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı” ifadelerini kullandı. Yavaş, görüşmede seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiğini de söyledi.

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