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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!

        Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:25
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        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
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        Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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