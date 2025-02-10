Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
Giriş: 10.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:25
Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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