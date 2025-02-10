Avukat Dr. Umut Metin: Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı

ABD merkezli Yum! Brands, sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda'nın "standartları karşılayamadığını" belirterek franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurmuş ve fesih işleminin 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkileyeceğini belirtmişti.

İş Gıda ise 8 Ocak'taki açıklamasında operasyonlarının, iddiaların aksine kalite standartlarını karşıladığını ve faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurmuştu.

Ancak aradan geçen sürede konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu anlaşılan İş Gıda için 31 Ocak'ta İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Görsel: Gıda İş Sendikası

AA'nın aktardığına göre mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirkete konkordato komiseri olarak üç isim atadı. Bu süreçte şubeler birer birer kapatılırken çalışanların, maaşları verilmeden işten çıkarıldığı kaydedildi. Ocak ayı maaşlarını dahi alamadıklarını iddia eden şirket çalışanları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı şehirlerinde protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

"ÖDEMELERİN İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZA DERHAL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR"

İş Gıda'ya bağlı KFC ve Pizza Hut’ta konkordato ilan edilmesinden sonra yaklaşık 6-7 bin işçi ödenmeyen maaşları ve tazminatları için önemli bir mücadele yürüttüğünü söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Aralarında 15 yıldan fazla çalışanın bulunduğu, birçoğu genç olan işçi arkadaşlarımızın maaşları, tazminatları içeride biriken izinleri bulunmaktadır. İşveren tarafından tüm bu ödemelerin işçi arkadaşlarımıza derhal yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Çerkezoğlu, "İcra İflas Kanununun 206. maddesine göre önce bankalar, devlet alacakları ve özel yasalarla ayrıcalığı kabul edilmiş alacakların ödenmesinden sonra sıra işçilere gelecektir. Konkordato ilanının ardından firmaya atanan heyetin “kasa boş” söylemlerinden bir kez daha anlıyoruz ki yine hakların ödenmesi konusunda en son sıra işçilere gelecektir. İşçiler, hem işinden hem de çalışırken hak ettiği ve alamadığı alacaklarından yoksun kalıyor" dedi.

“HAKLI MÜCADELELERİNDE YANLARINDAYIZ"

"Bu örnekte de görüyoruz ki uluslararası firmalar, Franchise verirken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile hakları garanti altına almalıdır" diyen Çerkezoğlu şunları söyledi:

"En önemlisi de işçilerin alacaklarının öncelikli olmasına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu alacaklar işçilerin yaşaması için gereklidir. İşçilerin yaşaması için şart olan bu alacaklardan daha öncelikli bir alacak olamaz! DİSK olarak İş Gıda'ya bağlı KFC ve Pizza Hut işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarındayız." REKLAM "ŞİRKET KORUMA KARARINI ALDIKTAN SONRA MEVCUT BORÇLARINI ÖDEMELİ" Konuyla ilgili konuşan Avukat Dr. Umut Metin ise , konkordatonun aslında devamlılıkla bütün içerisinde ülke ekonomisinin daha düzenli bir şekilde ayakta durabilmesi için lazım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Yani aslında konkordatoya karşı olmamak gerekiyor. Kurum olarak bu bir ihtiyaç. İşletmelerimiz gerçekten ekonomik olarak zorluklar yaşıyorlar ve elimizde konkordato dışında onları koruyabilecek başka bir mekanizma yok. Konkordato şunu yapmıyor. Şirket bugün konkordatoya girdiği anda yani geçici mühlet kararı aldığında geçmiş borçlarınıza ilişkin ödeme durumunuzu durduruyor. Diyor ki sen birikmiş borcun var. Hâlbuki sen iyi bir şirketsin. Aslında sen kazanan bir şirketsin ama konkordato kararını aldığın andan itibaren geçici mühlet kararını yani koruma kararını aldıktan sonra mevcut borçlarını ödemelisin. Örneğin kiran mı var, bugün ödemelisin. Elektrik, su gibi giderlerini mi var, çalışanların ücretleri mi var? Evet bunları ödemelisin diyor. “GEÇMİŞTEN GELEN BORÇLARIN ÖDEMESİNDE KOLAYLIK SAĞLIYOR” REKLAM Sistem bunları zaten ödetiyor. Geçmişten gelen borçların ödemesinde ise kolaylık yaratıyor. Yani şirket üzerinde oluşmuş ağır yükü bir anda kenara ayırıyor ama şirket bugünkü faaliyetlerine aynen devam etmek zorunda kalıyor. Ödemelerini yaparak bu haliyle aslında çalışanları da koruyan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ama kurumlar ne kadar iyi olursa olsun tabii bunu suiistimal etmek isteyen suiistimal edebilir. Bıçak gibi düşünün. Hani bıçak iyi bir şeydir. Yemek yaparken kullanırsanız çok sağlıklı, çok iyi bir şey ama siz bunu suç işlemek için kullanırsanız elbette bunu suiistimal etmiş olursunuz. Ama bıçak suçta kullanılıyor diye ben bıçak kullanmaktan vazgeçemeyeceğim gibi konkordato da aynı şekilde.” KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKET ÇALIŞANI NE YAPMALI? ‘Konkordato ilan edilen şirketlerin çalışanları ne yapmalı, süreci nasıl devam ettirmeli?’ sorusuna ise Avukat Dr. Umut Metin şöyle yanıt verdi: “Çalışanların muhakkak hakkı var. Burada sorun şu, bu duruma giren şirket ödemelerinde sorun yaşadığı için normal bir şirketin gösterdiği refleksi gösteremiyor. Şimdi eğer çalışanların tazminatları, hakları geçmiş döneme ilişkin ise geçmiş döneme ilişkin ödemeler durdurulduğu için elbette ki bu alacakları alabilme konusunda bir zorluk yaşanmaya başlanıyor. Ama o çalışanlar bugün çalışmaya devam ediyorlarsa aylık maaşlarını almak durumundalar. Yani geçmişteki sorunlar ayrı bir şey. Ama bugün bünyesinde çalışanlar varsa ücretlerini almak durumundalar. Almazlarsa yapabilecekleri sistem çok bellidir. Normal bir çalışanın karşılaşacağı durumda olduğu gibi arabuluculuk süreci işletilir. Bu arada konkordato komiserleri vardır. Aslında şirketi komiserler yönetir. Bu konkordato sürecinde onlar çalışanların ücretlerinin ödenmesi yönünde arabuluculuk başvurusu sonrasında anlaşmalar yapabilirler. Örneğin derler ki çok sayıda çalışanımız var ve bu çalışanlarla genel bir anlaşma şekline gidelim. Gelin hepsinin alacağı 100 TL ama biz hepsine 80 TL ödeyelim, 80 TL teklif edelim, bunu 4 eşit taksitte ödeyelim. Hem çalışanlar ücretini almış olsunlar hem de şirket ekonomik zorluğunu aşabilsin.