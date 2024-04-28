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        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var - Son dakika haberler

        İstanbul Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var

        İstanbul Beşiktaş'ta zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı olayda 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:52
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        Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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        AA'da yer alan habere göre Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

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        Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.

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        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

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        Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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        Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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