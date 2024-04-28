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        Trabzonspor, ikinci yarıdaki gollerle galibiyete ulaştı

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:42
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        Trabzonspor, ikinci yarıdaki gollerle galibiyete ulaştı
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

        Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Sorescu, 21. dakikada Draguş'un golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

        Bordo-mavili takım, ligde sakatlığının ardından 6 maç aradan sonra formasına kavuşan Onuachu'nun 51, 66 ve 68. dakikalarda, Bardhi'nin de 65. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

        Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 4 dakikaya (Dk.65-66-68) 3 gol sığdırdı.

        Trabzonspor, ligde puanını 58'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken ligden düşmeme mücadelesi veren Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

        - Onuachu, ilk kez hat-trick yaptı

        Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu bordo-mavili takımda ilk kez hat-trick yaptı.

        Bordo-mavili futbolcu, ligde de gol sayısını 12'ye yükseltirken uzun bir aradan sonra forma giydiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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