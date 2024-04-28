Trabzonspor, ikinci yarıdaki gollerle galibiyete ulaştı

Bordo-mavili futbolcu, ligde de gol sayısını 12'ye yükseltirken uzun bir aradan sonra forma giydiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu bordo-mavili takımda ilk kez hat-trick yaptı.

- Onuachu, ilk kez hat-trick yaptı

Bordo-mavili takım, ligde sakatlığının ardından 6 maç aradan sonra formasına kavuşan Onuachu'nun 51, 66 ve 68. dakikalarda, Bardhi'nin de 65. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Sorescu, 21. dakikada Draguş'un golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.