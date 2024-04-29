Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Liverpool'un yıldızı Joel Matip!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da diğer sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, Liverpool forması giyen Joel Matip'i gündemine aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı.
Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü Liverpool'un tecrübeli yıldızı Joel Matip'e dikti.
Yeni sezonda Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almaya düşünmeyen sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.
İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi.
Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.
Haberde, Matip'in Liverpool'dan haftalık 100 bin sterlin kazandığı ve Suudi Arabistan ekipleri ile Fenerbahçe dışında pek çok takımın bunu karşılayamacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.
2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.