"NE ŞEHLALIĞIM KALDI NE BEYNİMDE TÜMÖR OLDUĞUNA DAİR UYARILAR BİTTİ"

43 yaşındaki Nihal Yalçın, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 'Beyninde tümör olabilir' bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. TV’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok bence. Burnumu yaptırsam bu sefer de 'Ah vah' edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın. 'Bana sen böyle çok güzelsin' falan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahaneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil.