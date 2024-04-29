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        Haberler Magazin Nihal Yalçın olumsuz yorumlara isyan etti: Herkes kendi burnuna baksın - Magazin haberleri

        Nihal Yalçın isyan etti: Herkes kendi burnuna baksın

        Nihal Yalçın, son görünümü gündem olan Sertab Erener'e yapılan olumsuz yorumların ardından isyan etti. Yalçın da fiziksel görüntüsü nedeniyle yıllardır yaşadığı baskıyı dile getirip isyan etti; "Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:09
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        Sertab Erener, 30 yıl sonra yeniden yorumladığı 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıyı kliplendirmişti. Fakat Erener'in son görüntüsü gündem olmuştu. Yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki şarkıcıya çok sayıda "Yazık etmiş kendine" şeklinde yorumlar gelmişti.

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        Sertab Erener'e yapılan olumsuz eleştirilerin ardından oyuncu Nihal Yalçın da yıllardır fiziksel görüntüsü nedeniyle yapılan yorumlara veryansın etti.

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        "Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum" diyen Nihal Yalçın, yıllardır yaşadığı baskıyı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        "NE ŞEHLALIĞIM KALDI NE BEYNİMDE TÜMÖR OLDUĞUNA DAİR UYARILAR BİTTİ"

        43 yaşındaki Nihal Yalçın, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 'Beyninde tümör olabilir' bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. TV’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok bence. Burnumu yaptırsam bu sefer de 'Ah vah' edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın. 'Bana sen böyle çok güzelsin' falan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahaneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil.

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        #nihal yalçın
        #Sertab Erener
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