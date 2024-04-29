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        Panathinaikos taraftarından Fatih Terim'e büyük tepki!

        Yunanistan Süper Ligi play-off'unda hiçbir iddiası olmayan Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Panathinaikos'ta taraftarlar, maçın ardından teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:21
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        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda evinde iddiası olmayan Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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        Mağlubiyet nedeniyle kızgın olan Panathinaikoslu taraftarlar, maçın ardından Fatih Terim'i protesto etti.

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        Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Terim'i gören Panathinaikos taraftarları, tecrübeli teknik adamı yuhaladı.

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        Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; olay esnasında stadyumda yer alan yaklaşık 2000 taraftar, Terim'in flaş röportaj için döndüğünü görünce ıslıklı tepki gösterdi.

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        Habere göre; Panathinaikos taraftarları, şampiyonluğun zora girmesinin 1 numaralı sorumlusu olarak Fatih Terim'i görüyor.

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        TERİM: DEV BİR AVANTAJ KAYBETTİK

        Maçın ardından yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yapan Fatih Terim ise, "Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik." ifadelerini kullandı.

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        Ligde 71 puanı bulunan Panathinaikos, bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.

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