Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ | 2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!

        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!

        Manisa'da, 24 yaşındaki Hamza Demirkıran, biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran'ı tüfekle öldürdü. Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, "Hamza'nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 08:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48'te meydana geldi.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ OLAN EŞİNİ VURDU

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu.

        KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

        Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan Demirkan, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "HAMZA'NIN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"

        Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!
        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
        Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı