Manisa'da edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48'te meydana geldi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ OLAN EŞİNİ VURDU

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu.