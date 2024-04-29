2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
Manisa'da, 24 yaşındaki Hamza Demirkıran, biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran'ı tüfekle öldürdü. Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, "Hamza'nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Manisa'da edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48'te meydana geldi.
İKİ ÇOCUK ANNESİ OLAN EŞİNİ VURDU
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu.
KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ
Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan Demirkan, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"HAMZA'NIN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"
Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.