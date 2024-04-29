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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ömer Gülen cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı - Son haberler

        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!

        İzmir'de, bir süre önce cezaevinden çıkan 34 yaşındaki Ömer Gülen'in, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin kiraladıkları otomobile cam filmi çektirip, ikiz plaka taktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 07:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:06
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        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
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        İzmir'de olay, 23 Nisan'da saat 03.30 sıralarında, Buca ilçesi Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen (34), evine girerken silahlı saldırıya uğradı.

        AÇILAN ATEŞLE SIRTINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre Gülen, tabancayla açılan ateşte sırtından vuruldu. Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen'in yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla adrese gelen sağlıkçılar, Gülen'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ömer Gülen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        MOBESE KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

        Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        OTOMOBİL KİRALAMIŞLAR

        İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi.

        İKİZ PLAKA AYARLAYIP, CAMLARI FİLMLE KAPLATMIŞLAR

        Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G. (23), E.U. (23), M.Y. (26), D.A. (20), Y.G. (19), U.U. (33) ve Ö.B.'yi (21) gözaltına aldı.

        4 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda, şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi. Tarafların önceden husumetli oldukları belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OTOMOBİLDEN İNİNCE VURMUŞLAR

        Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin kiraladıkları otomobille havalimanından ayrılıp, iş yerinde cam film çektirdikten sonra ikiz plaka takıp, Ömer Gülen'in evine gittikleri, ardından bir şüphelinin otomobilden inen Gülen'e ateş ettiği görülüyor.

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