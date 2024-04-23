İzmir'de olay, Buca ilçesinde yaşandı. Ömer Gülen (34), gece saatlerinde Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'taki evine girdiği sırada henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SIRTINDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI Fotoğraflar, İHA'dan alınmıştır. AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Gülen, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.