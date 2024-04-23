Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden kısa süre çıktığı öğrenilen 34 yaşındaki Ömer Gülen, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı
İzmir'de olay, Buca ilçesinde yaşandı. Ömer Gülen (34), gece saatlerinde Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'taki evine girdiği sırada henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
SIRTINDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDIFotoğraflar, İHA'dan alınmıştır.
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Gülen, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gülen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gülen'in bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.