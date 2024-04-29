Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz yuvaya dönüyor!

Derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler kalan maçlara çevrildi. Lig sıralamasında Avrupa bileti için Çaykur Rizespor'u kritik maçta konuk edecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

YERLİ VE GENÇLER KONUSUNDA ÖNEMLİ HAMLELER Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezona yeni bir yapılanma ile girmeyi planlarken yerli ve genç oyuncular konusunda da önemli hamleler yapmayı sürdürüyor. Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesindeki 1 sezonluk opsiyon maddesini devreye sokan siyah-beyazlılar, genç oyunculardan ise Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin’in sözleşmelerini 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç’ın sözleşmesini ise 2027-28 yılına kadar uzattı.

3 SEZONDUR KİRALANIYORDU Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği isimler konusunda da yeni sezonda yeni gelişmeler yaşanacak. Siyah-beyazlıların Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz da bu isimlerden biri... Bu sezon Kayserispor'da ligde 25 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, performansı ile beğeni topluyor. 23 kez 11'de başlayan Kartal Kayra, takımın değişmezlerinden oldu. Kartal Kayra Yılmaz'ın yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda olacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın son 3 sezonda kiralama yoluna gittiği Kartal Kayra, böylelikle yeni sezonda yuvasına dönmüş olacak.