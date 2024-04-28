Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-2

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşçıoğlu, İbrahim Bozbey

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir (Dk. 46 Umut Güneş), Bardhi, Visca (Dk. 74 Orsic), Fountas (Dk. 46 Trezeguet), Pepe (Dk. 74 Fernandez), Onuachu (Dk. 80 Enis Destan)

GAZİANTEP FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Gradel), Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 75 Ogün Özçiçek), N'Koulou (Dk. 75 Figueredo), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ömürcan Artan), Sorescu, Draguş (90+3 Badji)

GOLLER: Dk. 51, Dk. 66 ve Dk. 68 Onuachu, Dk. 65 Bardi (Trabzonspor)- Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Onuachu, Bardhi (Trabzonspor) - Maxim, Ogün (Gaziantep FK) Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti. 9'uncu dakikada gelişen konuk ekibin atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. M'Bakata'nın sol kanattan çizgiye inerek arka diğere ortasına Sorescu, dokundu; meşin yuvarlak Uğurcan'In sağından ağlara gitti: 0-1. 21'inci dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden topu, filelerle gönderdi: 0-2.

27'nci dakikada Draguş'un ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert vurdu. Bu vuruşta yan direğe çarparak oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 30'uncu dakikada Visca'nın sol kanattan ortasına Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 45'inci dakikada Pepe'nin ceza alanı dışından sert şutu kaleci Nita'nın kucağında kaldı. İlk yarı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 51'inci dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Rakiplerini geçerek sağ kanattan çizgiye inen Visca'nın ortasına Onuachu gelişine vurdu. Bu pozisyonda kaleci Nita'nın da müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

65'inci dakikada Trabzonspor, skoru eşitledi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayına yakın bir noktadaki Bardhi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutu, ağlara gitti: 2-2. 66'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan yerden pasıyla buluşup, kaleciden de sıyrılan Onuachu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-2. 68'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Trezeguet'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Onuachu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Onuachu, kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü kaydetti: 4-2.

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 galip geldikleri Fatih Karagümrük karşılaşmanın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla maça başladı. Abdullah Avcı, cezalı Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'u görevlendirip, geçen haftaki kupa müsabakasında kırmızı kart gören Enis Destan'ı forvet hattında yedek kulübesine çekti. Avcı, santrforda Enis'in yerine Paul Onuachu'yu tercih etti. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve kart cezalısı Eren Elmalı maç kadrosunda yer almadı.

ONUACHU, 6 HAFTA SONRA 11'DE Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanıp, 6 hafta sahalardan uzak kalan Onuachu, ligde tekrar ilk 11'de formasına kavuştu. Onuachu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final ilk maçının son bölümünde Fountas'ın yerine oyuna girmişti. ARİF BOŞLUK İLK KEZ 11'DE Avcı, Trabzonspor'da sol bekte cezalı Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a forma şansı verdi. Ligin 20'inci haftasında Antalyaspor deplasmanda sadece 1 dakika görev yapan genç sol bek, bu sezonda ilk kez 11'de maça başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARI YER ALMADI Trabzonspor, ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynadığı olaylı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle bordo mavili taraftar, bu maçı tribünden izleyemedi. Cezasının ilkini Sivaspor maçında çeken Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ikinci kez seyircisinin olmadığı müsabakayı oynadı. Gaziantep FK taraftarları ise misafir tribündeki yerlerini alarak takımlarını destekledi. Karşılaşma öncesi konuk ekip taraftarları, 'Kardeş Trabzon' ve 'İki takım el ele' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

MEHMET ALİ YILMAZ ANILDI Bordo-mavili futbolcular, karşılama öncesi ısınmak için sahaya İstanbul'da hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın fotoğrafının basılı olduğu siyah tişört ile çıktı. MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ Karşılaşma öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Gaziantep FK takıma yemek verildi. Papara Park’ta düzenlenen yemeğe Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkan Doğan, Başkan Yılmaz'a günün anısına plaket verdi.