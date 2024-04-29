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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı - 29 Nisan Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve batısında çöl tozu bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 07:45 Güncelleme: 29.04.2024 - 07:45
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        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

        İstanbul

        Bulutlu 16°

        Ankara

        Sağanak Yağış 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Bulutlu 18°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 30°

        Ağrı

        Güneşli 27°
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        Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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