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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu

        ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu

        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarının ardından ABD, İsrail'e desteğini pek çok kez yinelerken, geçen hafta Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek eylemleri ise ABD'nin önde gelen birçok üniversitesine yayıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu protestoları "Yahudi karşıtı" olarak nitelendirmesine ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt gelmişti. Sanders bu kez katıldığı programda Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığının tartışma götürmez bir konu olduğunu söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 08:04 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:04
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        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
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        ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti.

        ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, CNN'in "State of the Union" programına konuk oldu.

        ABD'deki üniversitelerde süren Filistin'e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı söylemlerin sorulması üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığıyla beraber her türlü nefret suçu ve İslam karşıtlığına (İslamofobi) da karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

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        NETANYAHU: GAZZE'DE İNSANİ FACİAYA YOL AÇTI

        Sunucunun ısrarla üniversitelerde Yahudi öğrencilerin mağduriyetini ön plana çıkarma çabalarına ilişkin Sanders, kendisinin de Yahudi olduğunu ve odaklanılması gereken konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi.

        Sanders, İsrail'in Gazze'de sistematik şekilde sağlık sistemi ile esasen tüm Gazze'yi yok etmeye çalıştığını belirterek, "Amerikan halkının çoğu Netanyahu'nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD'nin buna destek olmasına karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

        "NETANYAHU BUNUN HESABINI VERMELİ"

        İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun yüzde 5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde görülmemiş bir oran olduğunu belirterek, "Netanyahu bunun hesabını vermeli." dedi.

        Sanders, soykırım tanımlamasının mahkemelerce yapıldığına işaret ederek, "Ancak Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu. Gazze halkının yüzde 80'ini yerinden etti. Şimdi de güvenli diye insanların sığındığı Refah'a saldırı tehdidinde bulunuyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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        NETANYAHU GÖSTERİLERİN YAHUDİ KARŞITI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta paylaştığı bir video mesajda, Amerikan üniversitelerinde yayılan Gazze'ye destek gösterilerinin "Yahudi karşıtı gösteriler olduğunu" ve "Biden yönetiminin antisemitizme karşı gereken adımları atması gerektiğini" savunmuştu.

        SANDERS YANIT VERMİŞTİ

        ABD'li Senatör Sanders bu iddialara 26 Nisan günü paylaştığı video ile sert bir yanıt vermişti.

        Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Sanders, Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir." dedi.

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        Sanders, Netanyahu yönetiminin Gazze'deki 221 binden fazla evi yerle bir ettiğini ve 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktığını kaydederek, bu saldırılarda Gazze'nin elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yok edildiğine dikkati çekti.

        "EYLEMLERİNİZDE DOLAYI SİZİ SORUMLU TUTMAK ANTİSEMİTİZM DEĞİLDİR"

        Yahudi karşıtlığının çok kötü bir bağnazlık olduğunu ve milyonlarca kişiye zarar verdiğini hatırlatan Sanders, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

        "Ancak lütfen aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasa dışı savaş politikalarından dikkatimizi başka yere çekmeye çalışarak Amerikan halkının zekasıyla alay etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşılaştığını suçlamalardan dikkati kaydırmak için antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir."

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #gazze
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